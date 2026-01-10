赤ちゃんのハイハイの速さを競う大会が鹿児島市で開かれ、かわいらしい戦いが繰り広げられました。山粼紙源センター杯KYT「キバレ！赤ちゃんハイハイ選手権」には、生後8か月から11か月の赤ちゃんが参加しました。お母さんたちがお気に入りのおもちゃなどを使って、およそ4メートル先のゴールまで誘導します。順調にゴールする赤ちゃんもいれば…。泣きながらも必死に前に進む赤ちゃんも。（参