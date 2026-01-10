11日は日本海の低気圧がオホーツク海へと進み、日本付近は次第に強い冬型の気圧配置となる見通しです。北日本や東・西日本の日本海側では雪が降り、雷を伴って降る所もあるでしょう。東・西日本の太平洋側は雲が広がりやすく、所により雪や雨が降る見込みです。11日の予想天気図を見ると、南北にのびる「等圧線」が北日本から西日本にかけて間隔を空けずに何本も並んでいます。風が強まることを表しており、大荒れや大しけ、大雪と