川崎フロンターレは10日、「2026特別シーズン新加入選手会見＆クラブ創設30周年記念事業発表会見」を開催した。今オフは積極的な補強に動いた。GKスベンド・ブローダーセン（ファジアーノ岡山）、DF谷口栄斗（東京ヴェルディ）、DF山原怜音（清水エスパルス）、MF紺野和也（アビスパ福岡）と各ポジションでリーグ屈指の実力者を獲得。GK早坂勇希（いわきFC）、DF松長根悠仁（福島ユナイテッドFC）、MF由井航太（福島）の3選手