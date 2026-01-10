５日に発表されたマンチェスターＵのルベン・アモリム監督解任。２０２４年１１月、クラブ側が礼を尽くす形で当時３９歳のポルトガル人青年監督を招へいしたが、わずか１８か月で解任。その最大の理由は前日４日に行われたリーズ戦直後の監督会見だった。地元紙「マンチェスター・イブニング・ニュース」によると、アモリム監督はリーズ戦後にクラブのテクニカル・ディレクターであるジェイソン・ウィルコックス氏との確執を示