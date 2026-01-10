第104回全国高校サッカー選手権大会・準決勝が10日に行われた。準決勝第1試合は、尚志（福島）と神村学園（鹿児島）による初の決勝進出を狙うチーム同士の対決となった。試合開始早々5分に岡大輝のヘディング弾で尚志が先制したが、73分に日高元のヘディング弾で神村学園が追いつき、1−1で90分が終了。PK戦に突入すると、10人目までもつれた激闘を9−8で制した史上6校目の夏冬2冠を目指す“インターハイ王者”神村学園が決勝