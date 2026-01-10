おひとり様でもゆっくりとくつろげる空間飲食店が立ち並ぶ屋久島の中心地･安房地区にあり、安房バス停からは徒歩1分の場所に建つ「島海味kitchenシリウス」。大きく開放的な窓が付いた木目調の建物に大きく描かれた「Seirios」の文字が目印です。扉を開けると木のぬくもりに包まれた空間が優しく迎えてくれます。テーブルや椅子などのインテリアは木製のものを使用しているほか、店内のあらゆる箇所に地杉のオブジェが展示されてい