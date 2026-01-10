270度海に囲まれた眺望が魅力のリゾートホテル「神戸メリケンパークオリエンタルホテル」は、神戸のランドマーク「神戸ポートタワー」が建つメリケンパーク内にあるリゾートホテル。周辺には映える水族館と話題の「AQUARIUM×ART átoa」、2025年春に開業した「GLION ARENA KOBE」、ショッピングやグルメ、映画館などの大型商業施設が集まる「神戸ハーバーランド」などがあり、神戸のベイエリア観光におすすめのホテルです。&#