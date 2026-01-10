毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？ 「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。「お金の教科書」、今回のテーマは「バレンタインチョコの経済効果」です。バレンタインチョコの経済効果Profile宮本勝浩みやもと・かつひろ国際経済学、理論経済学、関西経済論、スポーツ経済学を専門とし、これまでに多数の学術論文を発表。