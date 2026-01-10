ゆめタウン高松で10日、災害時に役に立つ知識などを紹介するイベントが開かれました。 日ごろからできる防災対策を実践してもらおうと、香川県が開いたイベントです。地震の揺れを体験できる起震車が展示され、訪れた人が震度６強などの強い揺れを体感していました。 津波が迫ってくる様子をVRで体験した子どもは「びっくりした。もし津波が来たらダッシュで逃げる」と驚いていました。 また、水がなくても利用できる災害