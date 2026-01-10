飼料の値上がりなどで、厳しい経営状況にある酪農家を支援しようと牛乳の消費拡大を図るキャンペーンが行われています。ことしで6回目となる「ミルクで応援キャンペーン」。イオン九州と酪農家で作る団体が毎年この時期に開催しています。円安や原油高、飼料代の高騰などで牛乳の生産コストが上昇し、厳しい経営状況にある酪農家を支えるのが目的です。九州生乳販売農協連合会の中村隆馬会長は「（日本の牛乳は）厳し