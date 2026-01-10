焼津市の「はたちの集い」に参加する若者を対象に東海道新幹線の車両を貸し切る無料帰省イベント、「おかえり！やいづ」が10日行われました。これは、県外から焼津市の「はたちの集い」に参加する若者にふるさとの温もりなどを届けようというものです。10日は、JR焼津駅のホームで焼津市長やマスコットキャラクターの「やいちゃん」が若者たちを温かく出迎えました。3年連続の開催となった「おかえり！やいづ」は今回