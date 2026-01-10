クラシック・ミニのレースへ挑む親子チームメイトが最大のライバル、という場面は少なくない。親子で参戦することになった、モータースポーツでも。【画像】人気のお手軽クラシックカー・レースマイティ・ミニ最新のレーシーなミニ JCWたち全113枚「ラクストンでは負けました」。ジェームズ・ジェンキンス氏が苦笑いする。ガソリンの圧力を調整する、レギュレーターの故障が理由だったとか。ジェンキンス親子と、2人のマイテ