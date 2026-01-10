日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝64）が都内の寺院で、日本ハムの初代球団社長として球団の礎を築いた名将・三原脩氏の墓参りをした。尊敬してやまない名将と同じ球団最高責任者という立場で、野球界にとっても大切な年に臨む思いを新たにした。「野球界がどうしていかなければいけないか、ここ数年が重要になる。三原さんは小事はもちろん大切にしながら、広い視野で、大局を見て判断や決断をされ