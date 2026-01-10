ボートレース戸田の得点率制、4日間シリーズ「WINWINパーク戸田9周年記念」の前検が、10日に行われた。地元連続参戦となる田中瀬里奈（20＝埼玉）が、前節準Vの40号機をゲット。「もらったまま乗って足は悪くないと思います。前節より気温が上がって少し回っていないのかなと思うけど直線はいいと思うし、押し感もあった。もう少し回れば乗りやすくなるのかな」と好感触を伝えた。「今節から（スロー）コースに入るし、石塚