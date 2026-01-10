送検のため福岡・中央署を出る山口直也容疑者（中央）＝6日福岡市の「みずほペイペイドーム」周辺での男女刺傷事件で、2人に対する殺人未遂容疑で逮捕、再逮捕された福岡県糸島市、無職山口直也容疑者（30）について、福岡地検が近く裁判所に鑑定留置を請求する方針を固めたことが10日、捜査関係者への取材で分かった。起訴した場合、公判で精神状態が争点になる可能性を視野に、刑事責任能力を確認する。捜査関係者によると、