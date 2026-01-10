PRIDEにも参戦していた元総合格闘家の川尻達也氏（47）が10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。22年12月から務めていた「ブレイキングダウン」の解説を辞退することを報告した。「ブレイキングダウン18」の前日会見で、江口響がやるべしたら竜に張り手。転倒した竜はくも膜下出血を起こした。川尻氏は「やるべしたら竜選手を今後どうするのか」、「今後そういったことが起きないようにどうすればいいのか」という2つの質