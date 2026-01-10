１月の成人の日に合わせて多くの自治体が行っている記念行事を、群馬県南（なん）牧（もく）村が今年度は行わないことになった。少子高齢化が進む村では今回の対象者は１人で、意向を確認した結果、開催しないことを決めたという。日程をとりまとめている県によると、コロナ禍での中止を除き、把握する２００６年以降で市町村が記念行事を行わないのは初めてだ。県全体の対象者（２００５年４月２日〜０６年４月１日生まれ）は