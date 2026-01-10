政府与党内の一部から1月下旬にも衆議院を解散する案が浮上していることが分かりました。一方、早期解散について立憲民主党の野田代表は「受けて立つしかない」と述べました。政府与党の関係者によりますと、1月23日に召集予定の通常国会の冒頭に高市首相の判断で衆議院を解散する案が、政府与党内の一部で浮上しているということです。解散した場合の衆院選の投開票は、2月中に行うことが見込まれ、最短では、1月27日公示、2月8日