お笑いコンビ、野性爆弾くっきー！（49）が10日、大阪市のLaugh＆Peace Art Galleryで開催中の「Laugh in Kyoai−京藍の中で笑う京藍染師松〓陸個展」（18日まで）に登場した。100年前に途絶えた京都原種の「京藍」を古文献をひもとき復活させた松〓陸氏（35）と、くっきー！とのコラボ。「京藍×奇笑」をテーマにした合作を誕生させた。個性的な絵で個展も開いてきたくっきー！だが、松〓氏の京藍の上に絵を描くことに「抵