県警は1月10日、「110番映像通報システム」を報道向けに公開しました。110番通報にあわせ映像を送ってもらうことで現場の状況を警察が正確に把握することができるといいます。（県警 菅野彰宏 次長）「身体、財産こういったのもが危機にさらされるようであれば、110番をしていただきたい」通報した際必要に応じて警察が専用URLを送付し、そこから映像を送ることが可能だということです。