言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、少し論理的で「カチッ」とした響きを持つ言葉が集まりました。言葉の「頭」に入る2文字を当ててみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□がく□□く□□んしゃ答えを見る↓↓↓↓↓正解：きか正解は「きか」でした。▼解説それぞれの言葉に「きか」を入れると、次のようになります。きかがく（