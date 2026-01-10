Photo: James Pero - Gizmodo US 2025年のテック業界は、宇宙やAI、量子コンピューターの話題が豊富でした。中でも、スマートグラスをはじめとする身につけるAIの存在感が大きかった気がします。CES 2026でもRazer（レイザー）がやってくれました。カメラを搭載したAIヘッドホンです。カメラで“見て”、AIが答えるヘッドホンRazerが発表した「Project Motoko」は、左右のイヤーカップにカメ