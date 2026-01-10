『マインクラフト』を題材にした「フリューくじ マインクラフト ぬいバディ」が、1月17日（土）から、全国の「ファミリーマート」で順次発売される。【写真】エンダードラゴンも！ 「ぬいバディ」のラインナップ■第2弾として登場今回発売される「フリューくじ マインクラフト ぬいバディ」は、『マインクラフト』の人気キャラクターがバッグやリュックの紐に付けて楽しめるベルト付きのぬいぐるみ「ぬいバディ」として展開さ