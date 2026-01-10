ÉÊ¤Î¤¢¤ëÏÃ¤·Êý¤ä»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¦¤Ã¤È¤êÊì¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄË´¤­Ì¾½÷Í¥¡¢É×¤ÏÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä¡£49ºÐ¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎYOU¤¬¥²¥¹¥È¤ò¾·¤­¡¢¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤äËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¡¢»¨»ï¡ÖSPRiNG¡×(ÊõÅç¼Ò)¤Î¸ø¼°YouTube¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖYOU¤Î¤³¤ì¤«¤é¤³¤ì¤«¤é Season2¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÆâÅÄÌéºÈ»Ò¡£Á°ÊÔ¤È¸åÊÔ¤Î2ËÜ¤ÎÆ°²è¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ»Ò´Ø·¸¤ä·ëº§¡¢Î¥º§¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤ª¤ê