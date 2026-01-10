¼ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ÏÅö»þÎ®¹Ô¤Ë¡Ä¸µ¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤ÎÂÀÀîÍÛ²ð(66)¤¬ÇòÈ±¡õÇòÉ¦¤Î?¥À¥ó¥Ç¥£·ãÊÑ?¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤µ¤¢¡¢2026Ç¯¡¢¿ùºä²È¤ÎÁ¥½Ð¤Ç¤¹¡×¤È2019Ç¯¤Î½é±é°Ê¹ß¡¢²¿ÅÙ¤âºÆ±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ÉñÂæ¡ÖÉ÷¤òÂÇ¤Ä¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²»ÌµÈþµª»Ò¡£9Æü¤Ëºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤Ç¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡ÖÂÀÀîÉã¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ªÇÐÍ¥ÂÀÀîÍÛ²ð¤Ë¤ß¤ó¤Ê¹û¤ì¤¿¤ä¤í¤Ê♡