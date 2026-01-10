１月10日、第104回全国高校サッカー選手権の準決勝２試合が開催。１−１のまま突入したPK戦の末、尚志（福島）に勝利した神村学園（鹿児島）と、90分の劇的弾で前回大会準優勝の流通経済大柏（千葉）を１−０で下した鹿島学園（茨城）の２チームが決勝に進んだ。ファイナル進出チームが決まったなか、日本サッカー協会（JFA）は、決勝戦のチケット完売を発表。次のように伝えている。「チケットは、予定枚数の販売が終了したた