横浜F・マリノスは１月10日に新体制発表会を開催。同日に新ユニホームがお披露目された。昨季は厳しい残留争いを勝ち抜いた。根底にあったのは揺るぎない“信念”。新ユニでそれがコンセプトになった。クラブの公式Xでも公開されると、以下のような声があがった。「今年のデザインも中々いいね！！」「ユニのNISSANロゴ、こう来たかっ！」「ロゴの目立ち具合もいずれ慣れるはず笑」「胸トラップしやすそう」「宮市のビジュが優