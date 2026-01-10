商売繁盛の神様、えびす神社の総本社、兵庫県の西宮神社で、参拝一番乗りを目指す恒例の「福男選び」が行われました。日の出前の西宮神社。スタート地点となる門の前には約６５００人が集まりました。「周りの人がこけてくれることを祈ってます」「けがだけしないように全力で楽しんでゴールしたい」そして迎えた午前６時。開門と同時に抽選で選ばれた１０８人を先頭に、全員が一斉にスタート。江戸時代に始まったとさ