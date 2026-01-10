修羅場をくぐり抜けてきた美女プレーヤーの表情に実力派芸人も警戒度マックス。芸能人大会でも“ガチ”な最強プロのリアクションが話題となっている。【映像】ミステリアスな美女ポーカープロの“表情”各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第4回が1月3日に放送。