お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が9日深夜放送のフジテレビ「スターの家計簿、見直します。」（土曜深夜1・20）に出演。夫婦のお金について語った。給料明細を家族に見せるかという話になると、吉村は「全く見せていない」と打ち明けた。「いくらぐらいだっていうのも言っていないし、借金もありますし、それも言ってない」と明言した。モデルの近藤千尋が「借金あるんですか？」と再度尋ねると、「あるあ