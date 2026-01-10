ボートレース鳴門の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦」が11日、開幕する。若林義人（27＝静岡）が前検トップタイム（6秒64）をマークした。スタート練習では届き過ぎて全てFのタイミングだったが、いずれも鋭い踏み込みを連発していた。「スリット近辺の足に余裕があったし、最近の中ではいい」と好感触。相棒の50号機は2操者前の長谷川充がトップ級の出足を誇り、素性はいい部類だ。初日は寒波襲来で荒れ水面も