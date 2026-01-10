お笑い芸人の笑福亭鶴瓶が１０日に更新されたお笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「バタやんちゃんねる」に出演。キレイだと思った女優の名前を挙げた。くわばたが長い芸能生活で誰が１番キレイだったか？と質問。鶴瓶は「柴咲コウはキレイかったね。あとは吉岡里帆」と２人の名前を挙げた。吉岡とはドラマで親子役を演じ「キレイというよりカワイイ。俺の娘役をやった。なんで娘役やね