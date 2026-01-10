全国都道府県対抗女子駅伝（１１日、たけびしスタジアム京都発着）のオーダーリストが１０日に発表され、群馬の不破聖衣来（三井住友海上）は１区（６キロ）にエントリーされた。２０２２年大会は４区（４キロ）で区間記録を樹立。その後はケガに悩まされ、出場機会がなかったものの、今大会は４年ぶりに出走する。現在のコンディションは万全ではないが、序盤から積極的に走りで群馬に勢いをつける構えだ。不破は拓大を卒業