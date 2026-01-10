４歳上３勝クラスの迎春Ｓがメインレースに組まれていた土曜日の中山で、ひそかに記録が生まれていた。１０日の中山１Ｒ・３歳未勝利（ダート１２００メートル＝１６頭立て）は、第１Ｒの売り上げとしては初めて大台超えの１０億７５万６２００円を記録した。昨年までの１Ｒの売り上げ記録は２０２４年ホープフルＳ当日の９億４３７４万１３００円だった。しかし、今年に入ると中山金杯が行われた４日に９億４４９９万６７００