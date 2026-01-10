熱海市の熱海梅園で「梅まつり」が10日始まり、さっそく訪れた観光客が咲き始めた梅を楽しんでいました。観光地・熱海の新春イベント、「熱海梅園梅まつり」は2026年で82回目を迎えました。初日の10日は、オープニングセレモニーが行われ熱海芸妓衆の踊りが開幕に花を添えていました。熱海市によりますと、2026年は開花の進み具合が早く園内の60品種469本の梅のうち36本がすでに見頃を迎えているということです。訪れ