愛媛県大洲市の大洲城で行われた20歳を祝う城主体験＝10日午後愛媛県大洲市の大洲城で10日、20歳の門出を祝し、城主となって入城体験してもらう催しが開かれた。城主役の男性4人が甲冑を着て行進し、大洲藩初代藩主加藤貞泰の入城シーンを再現。鉄砲隊による演武も披露され、「ドーン」と祝砲が放たれると観客から歓声が湧き起こった。城主役として参加した同市出身の専門学校生大下修生さん（20）は「豪華な衣装を着て堂々と