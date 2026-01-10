強い寒気の影響で徳島県北部では11日明け方から夜遅くにかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となるところがある見込みです。11日朝6時までに降る雪の量は多いところで、平地1センチ山地3センチと予想されています。また、11日夜6時までに降る雪の量は多いところで、平地5センチ、山地20センチと予想されています。積雪や路面の凍結による交通障害、雪による倒木や電線などの断線に注意してください。また、農作物やビニ&