昨年９月６日の中山６Ｒでパドック周回中に騎乗馬が立ち上がり落馬。左かかとの粉砕骨折で休養を余儀なくされ、先週にようやく戦列へ復帰していた田辺裕信騎手（４１）＝美浦・フリー＝が、１０日の中山１１Ｒ・迎春Ｓでアスクナイスショーを鮮やかな逃走Ｖに導き、復帰後初勝利を飾った。昨年８月１７日の新潟５Ｒ以来となる勝利に「おかげさまで、久しぶりに勝ててありがたいですね」と“田辺スマイル”で喜んだ。レースにつ