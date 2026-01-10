[故障者情報]水戸ホーリーホックは10日、GK早川ウワブライトが左膝オスグッドシュラッター病残存障害と診断され、昨年12月12日に茨城県内の病院で手術を受けたことを発表した。19歳の早川は2025シーズンに日体大柏高から加入。ルーキーイヤーは公式戦の出場がなかった。なお、同選手はリハビリのため、春季キャンプには参加しない。