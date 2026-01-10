カフェインはどのタイミングで摂取すると良い？Medical DOC監修医がカフェインの効果・一日の摂取量などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「カフェインの効果」はご存知ですか？摂取後どれくらいで効果が発揮されるかも解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：佐藤 直美（管理栄養士）病院・老健・老人ホーム・障害者施設などで給食管理・調理・栄養管