フェアリーSは過去10年、6番人気以下が2勝2着6回3着7回。毎年のように伏兵が馬券に絡み、単勝2桁人気も3度馬券内に突っ込んでいる。今年は新馬勝ちのギリーズボールをはじめキャリアの浅い馬が上位人気を形成し、波乱ムードが漂う。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「ヴィスコンテッサ」を取り上げる。 ■ヴィスコンテッサ 新馬は気の強さ