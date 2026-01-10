「110番の日」の10日、サッカー男子日本代表の森保一監督（57）＝長崎市出身＝が長崎県警の一日通信指令課長に就任した。模擬通報の受理や現場への指示を体験。「通報が本当に必要かどうか考えてほしい」と110番の適切な利用を呼びかけた。森保監督は県警本部の通信指令室で、万引を想定した通報を受理。通報者が画像を送信できる「110番映像通報システム」を活用し、犯人の服装などの特徴を、落ち着いた様子で現場の警察官に