第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー2026）の男子準決勝が10日（土）に行われ、第2試合では雄物川（秋田）と東山（京都）が対戦した。 第1セット、国スポ3位の実績をもつ雄物川は伝統のオープンバレーとは打って変わり、東山の堅い守備に対してクイックを多用したコンビバレーが展開される。対して準々決勝では3冠が掛かっていた注目校の鎮西（熊本）を破り準決勝に