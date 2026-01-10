ハンガリーの動物園で2頭のホッキョクグマのきょうだいが初めての雪を楽しみました。【映像】ホッキョクグマのきょうだいが雪の中じゃれあう様子真新しい雪の感触を全身で味わう2頭、ハンガリー東部の動物園でおととし11月に生まれたホッキョクグマのきょうだいです。傾斜をすべったり、お腹をこすりつけたりして、冷たさも楽しんでいるようです。去年は暖冬だったので、雪は初体験なんです。冷たいプールに大きな水しぶきを