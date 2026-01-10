大相撲・大島部屋の旭海雄（きょくかいゆう）関（２５）の十両昇進を記念し、人気漫画「キャプテン翼」がデザインされた化粧まわしが制作され、東京都葛飾区の同部屋で７日にお披露目された。大島親方（元関脇旭天鵬）が率いる同部屋は、２０２４年に葛飾区へ移転。キャプテン翼の作者・高橋陽一さんがオーナーを務める社会人サッカークラブ「南葛ＳＣ」と交流が始まった縁で、制作が実現。高橋さんがデザイン、監修した化粧ま