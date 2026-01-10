全国都道府県対抗女子駅伝の開会式で、選手宣誓をする青森の木田果穂主将＝10日、京都市第44回全国都道府県対抗女子駅伝は11日、京都市のたけびしスタジアム京都発着の9区間、42.195キロで争われる。10日は京都市内で開会式が行われ、青森の木田果穂主将（武蔵丘短大）が「仲間を信じ、笑顔でたすきをつなぐことを誓います」と選手宣誓した。オーダーが発表され、1500メートルや5000メートルの日本記録を持つ兵庫の田中希実（