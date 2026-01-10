NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜午前8時）に出演中の女優円井わん（28）が10日、大阪・今宮戎神社の「十日戎」で「宝恵（ほえ）かご行列」に参加した。「ばけばけ」に野津サワ役で出演している円井は大阪出身。当然、今宮戎や十日戎は知っていたが、実際に行ったことはなく宝恵かご行列も初めて。「『大阪に住んでいた時代も参加したかったな』と思うぐらい、活気があって楽しかったです。一般の方に自分が知られていると