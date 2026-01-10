北朝鮮は韓国の無人機が今月、領空を侵犯したため撃墜したと明らかにし、「必ず代償を払うことになる」として非難しています。北朝鮮軍の報道官は10日、国営メディアを通じて声明を発表し、今月4日、韓国側から飛ばされた無人機が北朝鮮の領空を侵犯したため、撃墜させたと明らかにしました。機体を分析した結果、およそ3時間にわたり北朝鮮上空を飛行していて、北朝鮮側を撮影した映像が記録されていたということです。また、去年