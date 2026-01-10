フィギュアスケートの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全米選手権９日（日本時間１０日）で高得点をマークした女子勢に対し、自国メディアから「五輪メダル」を確信する声が上がっている。この日のフリーは２６歳のアンバー・グレンがトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を回転不足と判定されるも、１５０・５０点をマーク。合計２３３・５５点で３連覇した。２位は合計２２８・９１点でアリサ・リュ