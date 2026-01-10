中日の新人合同自主トレが１０日、ナゴヤ球場でスタートした。ドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）ら、新人９選手が寒空のなか、ノックやキャッチボールで体を動かした。グラウンド８周の３キロ走など初日からのハードメニューに、ドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）は「入寮する前から、しっかりと練習していたので、もっと楽にいけるのかなと思ったんですけど、意外としんどかったです」と汗を拭った。キャッチボ